Universitarios prefieren a López Obrador y Martha Erika

Mauro García Domínguez, profesor de esta facultad de Mercadotécnica de la UPAEP, fue quien en una rueda de prensa dio a conocer los resultados, quien estuvo acompañado por las alumnas Alejandra Benítez Garibay y Paulina Gómez Robles.

Mauro García apuntó que el objetivo del estudio fue conocer las opiniones de los universitarios de la ciudad de Puebla.

Además detalló que se encuestaron a estudiantes de 21 instituciones de educación superior de la ciudad de Puebla y el trabajo de investigación fue realizado por alumnos de las materias de Mercadotecnia, Investigación de Mercados, Investigación Cualitativa e Investigación Cuantitativa del semestre de Primavera 2018.

Con respecto a que si los jóvenes piensan acudir a votar en las próximas elecciones, el 88 por ciento señaló que sí, mientras que el 12% dijo que no.

Cuando se les preguntó a los estudiantes, si en ese momento fueran las elecciones, ¿por cuál candidato a la presidencia de México votarías? Los resultados fueron los siguientes: el 40.2 por ciento votaría por Andrés Manuel López Obrador; el 34.2% por Ricardo Anaya; 10% por José Antonio Meade; No sabe 8.1%; Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, 2.6%; Margarita Zavala 2.6%; Ninguno 1.6% y el 0.7% dijo que el voto era secreto.

Asimismo, cuando preguntaron ¿Por qué piensas votar por ese candidato? El 46% manifestó que Ricardo Anaya era el más preparado, seguido por José Antonio Meade con un 45%; Andrés Manuel López Obrador con un 7% y Margarita Zavala con un 8%. En cuanto al menos peor, aparece Margarita Zavala con un 33%; Andrés Manuel López Obrador con un 23%; Ricardo Anaya con 19%; Jaime Rodríguez con un 13% y José Antonio Meade con un 4%.

También cuando se les cuestionó, ¿Qué está influyendo más en tu decisión de voto, el partido o el candidato? El 80.4 por ciento señaló que el candidato, mientras que el 19.6% el partido.

De igual forma, cuando se cuestionó, que independientemente del candidato de tu preferencia, ¿Quién crees que va a ganar la presidencia de México?, los resultados arrojaron la siguiente información: con un 52% Andrés Manuel López Obrador; Ricardo Anaya, 32.1%; José Antonio Meade 7%; Margarita Zavala 0.7% y Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” con 0.3 por ciento.

Con respecto al estado de Puebla, ¿Por cuál candidato a la gubernatura votarías? Si en este momento fueran las elecciones: Martha Erika Alonso aparece con un 29.8%; No sabe un 24.1%; Luis Miguel Barbosa Huerta con 15.7%; Enrique Doger Guerrero con 13.9%; Ninguno 6.2%; Alejandro Romero Carreto, 3.5% y Michel Chaín Carrillo con 0.8%.

Por último, cuando les preguntaron a los universitarios, ¿Tienes miedo de que Andrés Manuel López Obrador gane las próximas elecciones para la presidencia de México? El 63 por ciento dijo que no; mientras que el 37 por ciento manifestó que sí. En donde los que señalan que no tienen miedo, el 25% indica que el país no puede estar peor; el 23% dice que hay que darle la oportunidad de gobernar; 21% dice que es interesante ver qué pasa; 14% no cree que gane; el 8% señala que está preparado; 6% que es honesto y otros 3%.