El significado del título 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

En la pasada entrega de la San Diego Comic-Con, Marvel Studios demostró el impacto que puede tener el título de una producción cinematográfica si se eligen los conceptos adecuados. En este sentido, uno de los anuncios que más generó expectación fue el de la secuela de Doctor Strange.

De esta manera, lo primero que se reveló fue el nombre del proyecto, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021) e inmediatamente se convirtió en uno de los comunicados más ovacionados por los presentes.

Además, este título anticipa el tono narrativo de su trama, más oscura que su antecesora. Por otra parte, es prueba de que finalmente se introducirá explícitamente el concepto Multiverso al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y no será una finta como en Spider-Man: Lejos de casa (2019).

Durante la presentación se confirmó el regreso de Benedict Cumberbatch como el hechicero supremo Stephen Strange, quien para esta entrega estará acompañado de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, interpretada nuevamente por Elizabeth Olsen.

Sin embargo, los detalles ocultos en el título de Doctor Strange in the Multiverse of Madness van más allá que solamente la introducción del multiverso a Marvel Studios, ya que esta combinación de palabras podría hacer referencia a diversos elementos detrás.

A la primera referencia que recuerda es a la obra literaria de H. P. Lovecraft titulada At The Mountains of Madness (1936). De hecho, uno de los antagonistas más populares de Doctor Strange es Shuma-Gorath, quien claramente está inspirado en el personaje más icónico del escritor, Cthulhu.

Por ello, muchos fanáticos ya colocan a Shuma-Gorath como el principal villano a vencer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness a pesar de las declaraciones del director del filme Scott Derrickson y el propio Benedict Cumberbatch quienes aseguraron que el enemigo sería Nightmare.