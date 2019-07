Javier Aquino, eternamente agradecido con el Tuca Ferretti

En 2015, Javier Aquino arribó a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) luego de dos temporadas en Europa en donde jugó con el Villarreal y el Rayo Vallecano.

Para desfortuna de Aquino, su paso por Europa no fue el que hubiera deseado, y aseguró que si Ricardo Ferretti lo hubiera dirigido antes, su paso en el Viejo Continente se habría prolongado.

Con las opciones ofensivas que tiene el entrenador mexico-brasileño, ha encontrado en Javier Aquino a un extremo por izquierda ideal, una posición que jamás había jugado y en donde el oaxaqueño es donde mayor nivel ha mostrado.

“De niño quise ser delantero y me dijeron que no por mi cuerpo, me acomodaron como extremo derecho, pero en mi primer entrenamiento con Tuca, me mandó a la izquierda”, explicó el ex seleccionado mexicano.

El canterano de Cruz Azul reconoció la sorpresa y la determinación del Tuca Ferretti para tomar la decisión, incluso abordando a su entrenador, cuya respuesta lo dejó aún más pasmado.

“Me sorprendí un poco, me acerqué tranquilamente para no hacerlo enojar y le dije Tuca yo nunca he jugado de extremo izquierdo y dijo ‘pues aquí vas a jugar de extremo izquierdo’, en otras palabras me dijo ‘no estés chingando, vas a jugar de extremo izquierdo, te traje para eso’”, dijo Aquino.

Incluso, en ese entonces cuando firmó con Tigres, Aquino no entendía para qué habían contratado a dos extremos por derecha, ya que Jürgen Damm también había sido fichado. El dorsal 20 no se imaginaba que Tuca tenía otros planes para él.