Andrew Lincoln no será director en 'The Walking Dead 10' Aunque había anunciado que esperaba dirigir un capítulo en la décima temporada de The Walking Dead, Andrew Lincoln no lo hará.

Foto: @TSubtitulo A menos de tres meses de que se estrene la decima temporada de The Walking Dead, poco a poco se van revelando detalles de la serie estelar de AMC. A pesar de la salida de importantes nombres titulares de la ficción basada en el comic de Robert Kirkman, algunos tienden a regresar, aunque al parecer no será el caso de Rick Grimes. El personaje al que interpretó Andrew Lincoln por nueve años, el protagonista absoluto de The Walking Dead, salió en la novena temporada, y el actor no volverá ni siquiera para dirigir un capítulo. temporada no va a volver próximamente a The Walking Dead, ni como personaje ni como cualquier otra cosa. Comicbook ha confirmado que el actor británico, cuyo nombre se barajaba como director de uno de los episodios de la décima temporada, no se sentará en la silla de realizador próximamente "Voy a volver para aprender de un director y tengo la intención de dirigir el próximo año", se expresó Andrew Lincoln durante la producción de la última temporada de la serie. Aprovechando que su personaje se encuentra desaparecido, el actor quiso seguir al director Michael E. Strazemis en el rodaje del episodio número 12 de la temporada 9. Lincoln confiaba en que esa experiencia le ayudase a tomar el rol de director en un futuro. Sin embargo, el salto tendrá que esperar debido a incompatibilidades entre los calendarios de la serie y el actor. Cabe recordar que The Walking Dead comenzará a emitir su décima temporada el domingo 6 de octubre.