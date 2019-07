Policía Federal mantiene protestas en la Segob

A casi un mes de que entró en operaciones la Guardia Nacional, la Policía Federal, órgano que desaparecerá y será absorbida por la Guardia, sigue manteniendo protestas contra este hecho.

Este martes, un grupo de 80 integrantes de la Policía Federal se manifiestan al interior y a las afueras de la Secretaría de Gobernación (Segob) pidiendo ser atendidos por la titular Olga Sánchez Cordero.

Los inconformes piden, entre otros puntos, ser indemnizados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en caso de que no quieran integrarse a las filas de la Guardia Nacional.

Incluso, tres de ellos lograron ingresar a la explanada de la sede federal, sin embargo, ahí se encuentran custodiados por policías de Protección Federal.

“Hemos estado cuatro veces para que los reciba la licenciada Sánchez Cordero y nada más nos hacen bullying, nos discriminan por ser policías, no son siquiera para darnos la atención”, reprochó Adrián López, uno de los elementos que protestan de civil al interior de la Segob .

Por su parte, en el exterior, el grupo restante con pancartas en mano de exigen solución a sus demandas y acusan al titular de la SSPC, Arturo Durazo Montaño, de condicionar recibirlos solo si acuden sin la presencia de un abogado.

Cabe recordar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indicó que las demandas de los elementos de la Policía Federal no tenían sustento.

“Nosotros enfrentamos recientemente una manifestación de la Policía Federal, que supuestamente iba a ser un gran conflicto, pero como no tienen razón, como no se les estaba bajando el salario, es un asunto político, pensaron que podían afectarnos. No duró nada”.