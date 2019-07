¡Oficial! Boris Johnson se convierte en primer ministro de Reino Unido

Oficialmente, Theresa May ha dejado de ser la primera ministra de Reino Unido, un cargo del que tomó posesión el excanciller Boris Johnson, líder del Partido Conservador y nuevo responsable de encaminar al país a la separación de la Unión Europea (UE).

En su primer discurso en el cargo, Boris Johnson aseguró que su gobierno enfrenta como prioridad la escisión del bloque comunitario, por lo que tratará de negociar un nuevo y mejor acuerdo con Bruselas, pese a que la UE ha reiterado que no se moverá de lo acordado con la administración de May.

A las puertas de la residencia oficial en el 10 de Downing Street, el Primer Ministro refrendó que tiene plena disposición a dejar la comunidad europea el próximo 31 de octubre, sin importar que no se haya logrado un consenso con el bloque. Desde el principio, se mostró a favor del Brexit duro en caso verse imposibilitado para la construcción de acuerdos.

De esta manera, Johnson se convirtió en el 14º primer ministro del Reino Unido durante el reinado de Isabel II, quien se mantiene portando la corona desde 1952. En ese entonces, el jefe del Ejecutivo era el histórico y símbolo británico, Winston Churchill.

El tema del Brexit marcará el inicio de la gestión de Boris Johnson, ya que precisamente fue lo que llevó a Theresa May a presentar su renuncia el pasado 7 de junio. La ahora ex primera ministra fue incapaz de sacar adelante el acuerdo alcanzado con la Unión Europea dentro de las filas del Parlamento, donde fue rechazado hasta tres ocasiones.

Johnson no tuvo problema para imponerse en las elecciones internas del Partido Conservador, ganándose así el derecho a formar un gobierno tras recibir la petición oficial de la reina Isabel.

We in this Government will work flat out to give this country the leadership it deserves. That work begins now pic.twitter.com/Nqd8SdBDAR — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 24, 2019