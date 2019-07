Arrestan a la madre de Emilio Lozoya en Alemania

La madre de Emilio Lozoya, Gilda Margarita Austin, fue detenida en Alemania por elementos de la Policía Internacional (Interpol), según trascendió durante la mañana de este miércoles.

Presuntamente, los elementos de la organización policíaca procedieron a su arresto tras la petición de las autoridades mexicanas, quienes iniciaron un proceso en su contra por presunto lavado de dinero y asociación delictiva.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Austin y Solís de haber recibido depósitos por la cantidad de 7.4 millones de pesos entre los años 2010 y 2012, esto a través de una cuenta que está relacionada con la recepción de supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Asimismo, los reportes indican que la detención de la madre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) se llevó a cabo el pasado 23 de julio. En las últimas horas se extendió la notificación a la FGR para que se inicien los debidos procedimientos para la extradición ante las autoridades de Alemania.

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, confirmó que se llevó a cabo el arresto y las condiciones en las que se ejecutó por los integrantes de la Interpol.

“Ella estaba de vacaciones con los nietos desde hace un mes, creo que en Múnich, cuando fue detenida con base en la ficha roja de la Interpol. Todavía no sabemos si va a allanarse o no a la extradición, porque los delitos que le atribuyen no son graves”, declaró.