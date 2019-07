Theresa May pide la renuncia de Jeremy Corbyn

Theresa May se despidió este miércoles del Parlamento británico en un discurso que fue reconocido por sus simpatizantes, pero también por sus adversarios. Asimismo, causó gran eco su petición pública al líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, para que presente su renuncia a la dirigencia del grupo político.

Sus rivales, aquellos que le pusieron bastantes piedras en el camino, reconocieron el sentido del deber de Theresa May. La funcionaria, quien ya se prepara para disfrutar de unas vacaciones tras meses de mucho estrés, lanzó el exhorto que agitó la discusión entre los laboristas.

El exhorto de May volvió a exhibir las diferencias que existieron durante todo su periodo de gobierno, ya que fueron frecuentes las muestras de antipatía y desacuerdo.

At its heart, politics is about the difference we make every day to the lives of people up and down this country. #PMQs pic.twitter.com/SkPmCoG7oO — Theresa May (@theresa_may) July 24, 2019

Después del episodio en el Parlamento británico, Theresa May se dispuso a cumplir con el protocolo de visitar el Palacio de Buckingham, en el corazón de Londres, para presentarle su renuncia a la reina Isabel II. De esta manera, permitiría el arribo de Boris Johnson por el llamado de la monarca para preguntarle si puede asumir como Primer Ministro de Reino Unido.

A pesar de las críticas y ese episodio de tensión, Jeremy Corbyn se mostró más prudente e, incluso, lanzó algunos comentarios de reconocimiento hacia Theresa May. Celebró su responsabilidad con el país al renunciar al cargo, para después decir que se merecía unas vacaciones.

Teresa May también agendó su regreso a Downing Street para recibir las renuncias de sus ministros, entre los que estará Philip Hammond, ya que una gran mayoría optará por desmarcarse de Johnson; quienes no lo hagan, muy probablemente serán despedidos.

I will continue to do all I can to serve the national interest, and play my part in making our United Kingdom a great country with a great future - a country that truly works for everyone. pic.twitter.com/gjZ5NCeOIG — Theresa May (@theresa_may) July 24, 2019