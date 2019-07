Mi informe sobre la trama rusa no exonera a Donald Trump: Robert Mueller

Robert Mueller, fiscal especial que se encargó de investigar los presuntos vínculos del equipo de Donald Trump con funcionarios rusos, rechazó que el informe final represente una carta de exoneración a favor del mandatario; señaló que sus conclusiones son precisas, pero que no deben entenderse como declaratorias de “inocencia”.

En una audiencia ante el Congreso estadounidense, el exdirector del Buró Federal de Investigación (FBI) rechazó que el reporte final haya estado “trucado”. Indicó que el contenido del informe muestra los elementos clave y las conclusiones obtenidas tras 22 meses de investigación sobre la interferencia rusa en la contienda de 2016.

Cuando fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de que Donald Trump fuera juzgado tras abandonar la Casa Blanca, Mueller aseguró que no se puede descartar dicho escenario.

La audiencia causó gran expectación en Estados Unidos por ser la primera vez en que Mueller responde a las preguntas lanzadas por los integrantes de la Cámara de Representantes, quienes desean esclarecer algunos asuntos que quedaron en el aire y otros que han dado paso a múltiples interpretaciones.



Transmisión de CNN Noticias

Por supuesto, Trump no podía quedarse callado en medio de toda la agitación en redes sociales, por lo que inició la jornada con quejas sobre la presencia del asistente de Mueller, Aaron Zebley, quien también fue su jefe de Gabinete durante su gestión al frente del FBI.

So Robert Mueller has now asked for his long time Never Trumper lawyer to sit beside him and help with answers. What’s this all about? His lawyer represented the “basement server guy” who got off free in the Crooked Hillary case. This should NOT be allowed. Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019