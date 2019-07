¿Otro monstruo de la natación? Kristof Milak destroza récord de Michael Phelps

Michael Phelps es considerado uno de los nadadores más grandes de toda la historia. Aquel episodio consumiendo drogas no borra sus logros como atleta, aunque sí le restó credibilidad para ser utilizado como ejemplo de deportivismo. El nadador estadounidense volvió a ser tendencia este miércoles, pero solo por la hazaña de un chaval de 19 años que acaba de sorprender al mundo.

Su nombre es Kristof Milak, un nadador húngaro que impuso un récord en la final de 200 metros mariposa durante el Mundial de Natación de Gwangju, Corea del Sur. De esta manera, destrozó la marca registrada por Phelps, quien era el rey de la prueba con una marca de 1:51.51 segundos; nada que hacer ante la marca de 1:50.73 segundos del talento europeo.

Se trata de algo histórico porque el registro de Phelps estuvo imbatible desde el Mundial de Roma 2009. Es decir, tuvieron que pasar diez años para que alguien fuera capaz de superar a “su majestad”.

La diferencia de Milak con sus rivales fue descomunal, ya que los superó por más de tres segundos. La plata fue para el nipón Daiya Seto, quien registró 1:53.73 segundos, mientras que el bronce fue para el doble campeón del mundo de la disciplina en 2013 y 2017, el sudafricano Chad Le Clos, quien marcó 1:54.15.

New 200m butterfly WR by Kristof Milak ???? 1:50.73 ! He has just smashed one previosly owned by Michael Phelps! Amazing performance ?????????????? pic.twitter.com/B8YxGwM1pG — Fina_Development_Centre_Kazan (@FinaKazan) July 24, 2019