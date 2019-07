'No tuve nada que ver', AMLO se deslinda de caso Baja California

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la polémica que estalló en Baja California por la ampliación del periodo de gobierno de dos a cinco años, una medida que ha causado mucha polarización y reclamos en la escena política nacional.

Obrador pidió que no se le involucre en la decisión que tomaron los legisladores del Congreso de Baja California este martes, quienes dieron luz verde a la reforma que permitirá a Jaime Bonilla Valdez gobernar durante cinco años en la entidad del norte del país.

El titular del Ejecutivo Federal señaló que se acabaron los tiempos en el que el Presidente dictaba la línea e influía en las decisiones que corresponden enteramente a otros poderes y las entidades federativas.

“Lo único que quisiera es que no me involucre en este asunto porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en el que estas decisiones las tomaban desde arriba por el Presidente o eran consultadas al Presidente y él daba la orden al secretario de Gobernación. Pregúntenle a la licencia da Olga Sánchez Cordero si recibió la orden del Presidente para que se llevara a cabo estar reforma”, sentenció.