Firmaré ante notario compromiso de no reelección: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que acabará de una vez por todas con la polémica sobre su presunto interés de reelegirse, por lo que acudirá ante notario público para firmar su compromiso de no buscar un segundo periodo de gobierno.

El posicionamiento de Obrador tiene lugar un día después de que circulara información sobre la presunta ausencia de un verdadero compromiso por escrito, por lo que el mandatario decidió zanjar cualquier duda y refrendó que no buscaría jamás la reelección por simples principios ideológicos.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que no ha cambiado su forma de entender la democracia, por lo que tiene plena intención de respetar los compromisos que firmó el pasado 19 de marzo ante los medios de comunicación, con la diferencia de que ahora signará un documento ante notario público.

El tema cobró notoriedad de nueva cuenta en al víspera, después de que un diario nacional revelara que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Presidencia entregar una copia certificada de la carta de no reelección de López Obrador.

El Presidente dijo entender las críticas y los ataques en su contra porque los opositores no están contentos con la pérdida de sus privilegios y el fin de sus negocios oscuros.

“Estos conservadores, que creen que somos como ellos, están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer, comprometiéndome a la no reelección, pues aquí está el documento y voy a certificarlo, y lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación de mandato”, exhortó.

En la conferencia matutina, Obrador dio lectura al documento que quedará certificado ante notario este mismo miércoles. Además, recalcó que desea insertar a México en una dinámica de gobierno que impida que los gobiernos venideros vuelvan a las prácticas irregulares y corruptas de sexenios anteriores.

“Deseo de todo corazón, con todas mis convicciones, con todo mi entusiasmo y con toda mi alma que lo logrado para entonces, cuando me vaya, sea muy difícil de revertir, no se las voy a dejar fácil porque el país no va a retroceder, a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder”, concluyó.