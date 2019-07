QUÉPASA: Google estrena Gallery Go, una app para teléfonos no tan potentes

La aplicación de Google relacionada con el mundo de la fotografía lleva por nombre Google Fotos, la cual funge como una galería para el almacenamiento inteligente de las imágenes; sin embargo, se trata de un “software” móvil que requiere de ciertas características y especificaciones para funcionar correctamente en el teléfono.

Recientemente, la empresa californiana añadió la función de Modo Express, mediante la cual se pueden subir imágenes con una calidad limitada usando los datos móviles. De acuerdo con la propia empresa, se trata de una característica pensada para algunos mercados emergentes.

Sobre esta misma línea, Google decidió estrenar Gallery Go, una app pensada para los smartphones que no son tan potentes y que están limitados de recursos. El propio nombre hace alusión directa al público al que apunta, recordando que la terminación Go es empleada por la compañía para agrupar esta clase de apps.

Gallery Go se presenta como una app de galería ligera que pesa menos 10 MB. Aunque podría pensarse que es considerablemente menos funcional o atractiva que Google Fotos, lo cierto es que incluye una serie de características interesantes y un perfil muy completo para cumplir con casi todas las demandas de los usuarios.

De entrada, su peso de 10 MB la convierten en una app móvil adecuada para smartphones con poca capacidad de almacenamiento, sumado a que tiene una interfaz más sencilla e intuitiva. Sobresale que todas las funciones son offline, por lo que, a diferencia de Google Fotos, no exige acceso a Internet.

Entre las funciones que destacan de Gallery Go se encuentran el escaneo de la memoria del teléfono celular utilizando inteligencia artificia, por lo que es capaz de organizar las imágenes en diferentes categorías. Asimismo, posee la función Detección de rostros, aunque esta característica no está habilitada para todos los países.

Finalmente, es compatible con carpetas y tarjetas microSD, lo que abre una nueva posibilidad de organizar las imágenes del equipo con gran libertad. Por supuesto, Gallery Go es una aplicación gratuita y libre de anuncios, sumado a que no requiere inicio de sesión mediante la cuenta de Google.