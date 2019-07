ESPECIAL: Banana Yoshimoto, la pluma de Japón

La belleza andrógina de las flores del banano la inspiró a tomar su alias, que de a poco fue resonando en todo Japón, y luego en el mundo entero.



Mahoko Yoshimoto, mejor conocida como Banana Yoshimoto, celebra este 24 de julio sus 55 años, siendo una de las referentes más importantes de la literatura nipona.



Desde 1987 debutó con Kitchen, un relato que rápidamente se transformó en un fenómeno de ventas al ser traducido a 20 lenguas y que le valió el Newcomer Writers Prize cuando todavía era una estudiante universitaria, y un año después el premio literario Izumi Kyoka.



Con crisis personales y la cocina como telón de fondo, Kitchen fue llevada al cine en dos ocasiones, junto con otras dos películas con guión de Yoshimoto, basados en obras suyas: Umi no futa y Shirakawa yofune.



Banana es autora de varias novelas y ensayos donde las protagonistas son féminas, pero considera que no es una feminista, por el contrario, no se siente cómoda en situaciones que la definen categóricamente como mujer, “me interesan más las personas en tanto que son seres humanos, independientemente de su sexo”.



Aparentemente los relatos de Banana Yoshimoto son sencillos, pero en realidad predomina el existencialismo y la nostalgia, navega siempre en un territorio entre el delirio y lo onírico, donde sus personajes son como salidos de un sueño, y el miedo y la muerte son temas recurrentes.



“Los adultos estamos acostumbrados a desdibujar nuestros miedos. Yo temo a que mis seres queridos se mueran. Pero también me impone la idea de mi propia muerte(...) Siento que la muerte está muy presente en la vida. El hecho de vivir día tras días es algo enigmático”, explica.



No obstante, la japonesa vivió un cambio radical al convertirse en madre, suceso que trasladó a sus obras:



“Ya no mato a los personajes con tanta facilidad como antes. Además, para mí antes la literatura lo era todo. Ahora le doy más valor a la vida”.



Los sueños, espíritus y fantasmas también abundan en la pluma de Yoshimoto, pues estos elementos vuelven mas profundas a las historias que cuenta, al partir del supuesto de que “están ahí, te permite escribir textos de tipo contemplativo”.

Frecuentemente en sus historias ocurren aventuras amorosas, casos de parejas y suele hacer referencia a la comida, porque al describir a personajes que comen, los humaniza, siente como si estuvieran vivos.



Pese a varios reconocimientos como los premios Shugoro Yamamoto, Murasaki Shikibu, entre otros, y decenas de títulos como Un viaje llamado vida, Goodbye Tsugumi, Sueño profundo, Moshi moshi, NP, Lagartija, por mencionar algunos, Yoshimoto se mantiene sencilla y con un deseo de que sus relatos sirvan de sostén en el día a día a jóvenes con una gran sensibilidad.



“Yo misma encontré apoyo en muchas obras y por eso me interesan particularmente los jóvenes”.



También busca compartir con sus connacionales esa percepción de que el arte y el romanticismo han desaparecido del corazón de los japoneses, quienes, a su parecer, poco a poco han ido perdiendo la fe en sí mismos.



A cinco décadas y media de vida, Yoshimoto quiere dejar en la memoria de la gente no su nombre, “sino que recuerden pasajes de mis obras como si fueran evocaciones de su propia vida”.



Tanjoubi omedetou, Banana.

