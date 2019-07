Videoclip de 'Bohemian Rhapsody' de Queen rompe otro récord

A raíz de la cinta biográfica de Queen estrenada el año pasado, Bohemian Rhapsody (2018), las reproducciones, ventas y acciones sobre sus temas se incrementaron exponencialmente al punto de alcanzar la cima en diversas listas de popularidad globales.

Esta semana, el videoclip correspondiente al tema Bohemian Rhapsody (1975) rebasó los mil millones de reproducciones en la plataforma de video online más utilizada en el mundo, YouTube. Esto convierte al icónico tema de Queen en la primera producción audiovisual anterior a los años 90 en alcanzar este número de visualizaciones.

Por este motivo, la versión de Bohemian Rhapsody que actualmente se puede consumir en la cuenta oficial de Queen en YouTube es una edición restaurada que es capaz de reproducirse en alta definición.

Sin más detalles, la versión remasterizada del video musical fue tratada cuadro por cuadro para que los fanáticos de la agrupación británica pudieran apreciar el metraje en su máximo esplendor, tal y como sus creadores lo conceptualizaron originalmente.

Otra de las novedades para esta nueva versión de Bohemian Rhapsody es la capacidad de visualizar su letra en tiempo real, así como la posibilidad de traducir sus estrofas hasta en diez lenguas diferentes, español, italiano, francés, japonés, polaco, alemán, coreano, checo, ruso y turco.

Este productor se suma a la iniciativa lanzada por Queen llamada You Are The Champions en donde convoca a creadores de contenido y artistas alrededor del mundo a participar en la hechura de tres nuevos videos de la banda.

De esta manera, existirá un nuevo videoclip de Bohemian Rhapsody con convocatoria abierta para músicos, Don’t Stop Me Now (1978) para bailarines y A Kind of Magic (1986) para artistas gráficos.