Mark Millar asegura que Taron Egerton interpretará a 'Wolverine'

Después de que el presidente de Marvel Studios Kevin Feige confirmara la próxima introducción de los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), una incógnita permanece aquejando a los fanáticos de los superhéroes mutantes, la identidad del actor que interpretará a la nueva versión de Wolverine.

Durante años han existido rumores como el fichaje de Scott Eastwood, Daniel Radcliffe o Tom Hardy para el papel. Sin embargo, hace unos años, incluso antes de que Hugh Jackman hiciera su última cinta con el personaje, Logan (2017), otro actor alzó la voz para personificar al mutante.

Se trata de Taron Egerton conocido por protagonizar las dos primeras entregas de Kingsman (2014-2017) y la reciente cinta biográfica de Elton John Rocketman (2019). Según el célebre escritor de cómics Mark Millar, el actor británico es quien se quedará finalmente con el rol de Wolverine dentro del MCU.

Mark Millar ya ha trabajado con Taron Egerton en las adaptaciones cinematográficas de Kingsman, por lo que su elección podría estar sesgada por su favoritismo hacia el actor. Cabe recordar que el escritor británico predijo hace algunos años que Robert Downey Jr. interpretaría a un personaje de Marvel. Esta habilidad la demostró en una reciente publicación.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">I said this awhile back too, still believing! <a href="https://t.co/XokLtDS2Y0">pic.twitter.com/XokLtDS2Y0</a></p>— BossLogic (@Bosslogic) <a href="https://twitter.com/Bosslogic/status/1151867807610441728?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de julio de 2019</a></blockquote>

“Desde 2002. Siempre recuerden que jamás me he equivocado. Taron Egerton será el próximo Wolverine”, escribió Millar en Twitter.

Al momento que Millar colgó su predicción sobre el héroe mutante, respondió a otra publicación donde le recordaba su anterior predicción sobre Downey Jr. y Samuel L. Jackson para Nick Fury. Esta situación fue aprovechada por el ilustrador BossLogic quien utilizó una fotografía de Taron Egerton donde se postulaba para el papel para caracterizarlo como el personaje.

Aunque Egerton mostró sus deseos sobre interpretar a Wolverine en el pasado, lo cierto es que últimamente aseguró que existen actores más adecuados para interpretar el papel, por lo que mencionó que ningún rol está asegurado para nadie.