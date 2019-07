Nicki Minaj se postula para interpretar a 'Catwoman' en 'The Batman'

Acerca de la próxima película de Batman dirigida por Matt Reeves solo se conoce el involucramiento de Robert Pattinson en el protagónico y un sinfín de rumores acerca de los villanos que enfrentaría.

Una de estas antagonistas es Catwoman, conocida en territorio hispanohablante como Gatúbela, personaje para el cual se barajan una lista interminable de candidatas como Vanessa Hudgens, Vanessa Kirby, Ana de Armas y Chloë Grace Moretz.

Warner podría considerar para el papel a una candidata más y es que Nicki Minaj se postuló para el personaje a través de Instagram. Esto inició cuando el locutor radiofónico Superstar Jay la orilló a autonombrarse en la misma plataforma, una insinuación que la trinitense se tomó muy en serio.

Esta serie de preguntas y respuestas fue recopilada por el sitio especializado Heroic Hollywood donde Nicki Minaj inició conversando sobre su última participación en la cinta The Angry Birds Movie 2 (2019) en donde interpreta uno de los nuevos personajes.

En este sentido, Minaj aseguró estar lista para interpretar al personaje felino de DC Comics. Claramente existe un tono bromista entre ambos involucrados, pero la conversación se hizo tan popular que alcanzó los medios de comunicación especializados, y seguramente, a los ejecutivos de Warner, los productores de The Batman (2021) y al propio Matt Reeves.

¿Será que la candidatura de Nicki Minaj sea considerada en serio o el papel quedará entre las actrices antes mencionadas? Por su parte, la rapera tiene una breve carrera cinematográfica en donde resalta su participación en producciones como La Era de Hielo 4 (2012), The Other Woman (2014) y Barbershop: The Next Cut (2016).