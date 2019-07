Tom Holland protagonizaría la versión live action de 'Atlantis'

Con la llegada de la nueva versión cinematográfica de El Rey León (2019) a cines de todo el mundo, las adaptaciones en live action de los clásicos animados de Disney continúan anunciándose junto a sus involucrados.

Para este año aún falta la llegada de Maléfica: Dueña del Mal (2019) para un estreno ordinario en cines y La Dama y el Vagabundo (2019) para la plataforma de streaming Disney+. Para el próximo año se estrenarán Mulán (2020), La Sirenita (2020) y supuestamente Cruella.

También se tiene el conocimiento de diversos proyectos como el Jorobado de Notre Dame, Lilo & Stitch, Pinocchio, entre otros. Sin embargo, según el sitio We Got This Covered Disney estaría desarrollando un proyecto sobre Atlantis: El Imperio Perdido (2001) y querrían a Tom Holland para el protagónico.

De esta manera, Tom Holland interpretaría al cartógrafo y lingüista Milo James Thatch, un personaje inicialmente introvertido que con el avance de la trama logra descubrir su lado aventurero para salvar a una civilización perdida en la profundidad del océano Atlántico. En su versión original, el papel fue interpretado por Michael J. Fox.

La fuente no proporciona más detalles, pero antes de develar a Holland como el principal candidato para el protagónico, se especuló que Guillermo del Toro encabezaría la lista de directores candidatos para hacerse cargo del live action de Atlantis.

El filme original dirigido por Gary Trousdale y Kirk Wise no gozó de un gran desempeño en la taquilla, recaudando solo 186 millones de dólares en taquilla global ante un coste de producción aproximado en 120 millones. Uno de los presupuestos más elevados para una película animada de Disney.