Zavala, con complicaciones para financiar su campaña

“Lo que ahora dicen es que es la misma estrategia de seguridad, ahorita no es estrategia porque no se enfrenta a los criminales y que fue lo qué pasó cuando tú retiras al Estado y no enfrentas a los crimínales, el crimen sube, lo vimos en las ciudades donde ya se habían entregado estadísticas de que ya se había reducido la violencia", explicó.