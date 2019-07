Tarantino coquetea con el regreso de 'Kill Bill'

El director de cine, Quentin Taratino, estaría dispuesto a realizar la tercera película de Kill Bill de la mano de Uma Thurman, algo que haría muy felices a millones de fans de esta obra cinematográfica considerada de culto.

En entrevista reciente, publicada por el podcast Happy sad confused, Tarantino aceptó que planea dirigir nuevamente a Thurman para ampliar la saga. Asimismo, reconoció que ha habido conversaciones con la actriz sobre la posibilidad de volver a juntarse para emprender este proyecto.

“No te voy a engañar, Uma y yo hemos estado hablando de esto la semana pasada. Le he pensado un poco más”, declaró.

Tarantino parece realmente entusiasmado con la posibilidad de llevar a cabo la continuación de Kill Bill, pero bien sabemos que estos proyectos pueden morirse en un suspiro y solo quedarse sobre el papel.

“Está claro, si una de mis películas surgiera de otra de mis películas, esa sería la tercera de Kill Bill”, añadió.

Por ahora, Tarantino tratará de no pensar en ello porque se encuentra en plena campaña de promoción de Once Upon a Time In Hollywood, un filme en el que tuvo como protagonistas a dos actores de primer nivel como lo son Leonardo Di Caprio y Brad Pitt.

La primera película de Kill Bill llegó en 2003, mientras que la segunda fue lanzada solo un año después. La duración de más de cuatro horas del filme obligó a dividir la cinta en dos partes. En ambos casos, la crítica y los fans enloquecieron en elogios hacia Tarantino y su protagonista Uma Thurman.