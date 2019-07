QUÉPASA: Quitan corona a Miss Michigan tras ser acusada de racista

La modelo Kathy Zhu, quien ganó hace algunos días el título de Miss Michigan 2019, estalló en redes sociales después de que los organizadores de Miss Mundo América le retiraran el galardón por presuntos comentarios racistas.

La aprobación social sobre Kathy cayó de forma radical después de que mostrara mayor simpatía hacia Donald Trump y sus políticas conservadoras, pero lo que terminó por quitarle la corona fueron unos comentarios tildados de racistas por sus detractores.

“[Me acusaron] de ser racista, islamofóbica e insensible. Me quitaron el título de Miss Michigan debido a mi negativa a probarme un hiyab en 2018, por mi tuit sobre la violencia de armas entre negros y mis tuits estadísticos ‘insensibles’”, escribió e su cuenta de Twitter.

La polémica inició cuando una mujer trató de ponerle un hijab durante los festejos del Día Mundial del Hijab en la Asociación de Estudiantes Musulmanes, centro académico donde ella misma cursó sus estudios. Sin embargo, se negó a utilizarlo por considerar que sería algo polémico. Días después fue tachada de islamofóbica.

Las críticas contra Kathy arreciaron cuando publicó un tuit sobre los ataques mortales contra personas de piel negra en Estados Unidos.

“¿Sabías que la mayoría de las muertes de negros son causadas por otros negros? Solucionen los problemas dentro de su propia comunidad antes de culpar a otros”, expresó.

Este tipo de expresiones motivaron a los organizadores del evento a que retirarle la corona, tras argumentar que los estatutos refieren que todas las participantes deben “ser de buen carácter” y no lanzar comentarios que fomenten al odio o la división.

Por supuesto, Kathy no se quedó callada y protestó por todo lo alto en sus redes sociales.

“Alguien me llamó islamófoba por no querer ponerme un hijab. Alguien me llamó racista porque reconozco que los negros matan a más negros que la Policía. Buena suerte a los que son así de crédulos”, escribió la joven nacida en Shandong, China.