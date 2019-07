Pedro Sánchez no logra los votos para ser investido como presidente de España

El aspirante a la Presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tropezó este martes en la primera votación dentro del Congreso al no lograr los apoyos suficientes para la investidura, por lo que deberá tratar de construir en los próximos días un acuerdo con el partido Unidos Podemos.

Serán dos días los que tendrá el candidato socialista para ganar apoyos dentro de la fuerza política de izquierda, un escenario que se torna complicado para el representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En las pasadas elecciones de abril, esta fuerza política fue la más votada; sin embargo, se quedó bastante alejada de ganar la mayoría absoluta dentro de las filas del Congreso. Este escenario pone en duda el nombramiento de Sánchez al frente del Gobierno de España, a no ser que logre el respaldo de otros partidos.

La primera votación se saldó con 124 votos a favor, 170 en contra y 52 abstenciones, por lo que todavía está muy alejado de los números que le entregarían la investidura. Sánchez requiere 176 votos a favor para convertirse en Presidente de la nación ibérica.

???@sanchezcastejon: Tenemos que hablar de contenidos y programas, no tanto de quién va a ocupar los escaños azules



Los ministros que se sienten en la bancada no serán del #PSOE o de #UP sino de un Gobierno de España progresista, feminista, ecologista y europeísta#SíParaAvanzar pic.twitter.com/yUUQrvk1Nv — PSOE (@PSOE) July 23, 2019