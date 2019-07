Venta del avión presidencial está en la fase final: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que el proceso de venta del avión presidencial marcha por buen camino. Indicó que se encuentra en la fase final, por lo que es cuestión de días para tener información concreta sobre quién será el comprador de la aeronave.

En conferencia matutina, el mandatario nacional anunció que sería esta misma semana cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) les comunique cuál es la mejor oferta de todas las que se han presentado.

Tal como lo dio a conocer previamente el titular de Banobras, López Obrador detalló que las propuestas ya están sobre la mesa y la ONU se encuentra analizando cuál es la que representa un mejor acuerdo para el Gobierno Federal.

Obrador rechazó dar más información sobre la venta del avión presidencial en lo que refiere a las cantidades manejadas para la operación.

El mandatario mexicano señaló que los recursos recabados por el avión presidencial serán suficientes para poder liquidar un crédito, un financiamiento relacionado con la aeronave y otros compromisos financieros adquiridos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Se compraron seis aviones jets nuevos, además del presidencial, y seis helicópteros nuevos, entonces todo eso está en venta, son alrededor de 73 aeronaves. Usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf, ya todo eso no existe, no se aplica, no se usa. Entonces sí van a quedar recursos del hecho de no tener que estar pagando esos créditos, es un ahorro”, concluyó López Obrador.