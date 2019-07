Cintas de 'X-Men' y 'Fantastic Four' están en desarrollo: Kevin Feige

El calendario de estrenos develado durante la pasada entrega de la San Diego Comic-Con proporcionó diversas confirmaciones sobre proyectos conocidos, pero también algunas sorpresas. Una cartelera que no dejó insatisfecho a ningún asistente, aunque se resaltó también por sus ausencias.

Las únicas sorpresas en el panel de Marvel Studios fueron el fichaje de Mahershala Ali como Blade y el regreso de Natalie Portman al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sobre el resto de las producciones ya se conocía de su existencia o eran parte de la rumorología sustentada.

Sin embargo, hubo otros proyectos de los que se tenía conocimiento que simplemente no figuraron en el calendario, tales como la secuela de Capitana Marvel, Black Panther o Guardianes de la Galaxia, títulos esperados en el evento, pero que terminaron no apareciendo. Así como de las nuevas adiciones al estudio como X-Men y Fantastic Four.

Sin embargo, antes de cerrar su participación en la Comic-Con, el presidente de la compañía Kevin Feige se despidió de su audiencia asegurando que las producciones ausentes ya se encuentran en desarrollo.

Acerca de los superhéroes veteranos no resultó una verdadera noticia, puesto que sus películas llegarían tare o temprano. Con respecto a la primera familia de Marvel, Los 4 Fantásticos, y los superhéroes mutantes, los X-Men, su mención parecía imposible, pero según Kevin Feige su ausencia se debió solamente a la falta de tiempo para su presentación.

“Hay un montón de cosas de las cuales no pudimos hablar hoy. No mencionamos que estamos haciendo Black Panther 2. No mencionamos el hecho de que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se acerca. No tuvimos oportunidad de hablar de Capitana Marvel 2. Y ni siquiera tuve tiempo para hablar de Los 4 Fantásticos… y no hay más tiempo para hablar de los mutantes”, dijo Feige en conferencia.

De esta manera, existe una ligera posibilidad de que estos proyectos fílmicos aún se incluyan en la actual Fase 4 del MCU. ¿Será que Marvel planee su presentación en la próxima D23 o se esperarán para la Comic-Con 2020?