La felicitación de James Cameron para 'Avengers: Endgame'

El pasado fin de semana será inolvidable para la compañía presidida por Kevin Feige pues no solo han tenido la presentación estelar de su Fase 4 en la reciente edición de la San Diego Comic-Con, sino que su penúltimo filme estrenado Avengers: Endgame (2019) se convirtió finalmente en la película más taquillera de la historia.

Esta hazaña fue manifestada por Feige en la Comic-Con, así por los hermanos Russo durante su participación independiente en el mismo evento. Sin embargo, el presidente de Marvel Studios aludió durante su discurso a la producción anterior que ostentaba este título, Avatar (2009).

De esta manera, el director de Avatar James Cameron manifestó por medio de la cuenta oficial de la película en Twitter sus felicitaciones hacia el largometraje de superhéroes y al estudio productor encargado.

Ante este mansaje, los directores de Avengers: Endgame Joe y Anthony Russo emitieron su réplica ante la felicitación de James Cameron. En sus palabras aseguraron que el cineasta canadiense ha servido de gran inspiración en su carrera, por lo que en las imágenes adjuntas a su publicación colocaron los trabajos más representativos del múltiple ganador del Premio Oscar.

To @JimCameron- you're a monumental reason why we fell in love with film in the first place. Thank you for always inspiring us and opening the world’s eyes to what’s possible. We can’t wait to see where you take us next... pic.twitter.com/nrOqKVjGFa — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 22 de julio de 2019