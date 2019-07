Cynthia Rodríguez desmiente su supuesto matrimonio con Carlos Rivera

En los últimos días había estado circulando un fuerte rumor que aseguraba que la cantante y conductora de televisión Cynthia Rodríguez había contraído matrimonio en secreto con el protagonista de la versión en español latino de El Rey León (2019), Carlos Rivera.

Esta especulación incluso hizo eco en los medios de comunicación nacionales que aseveraban que una ceremonia de unión en secreto se había realizado en Monclova, Coahuila, tierra natal de Cynthia Rodríguez, a la que supuestamente habría asistido una cantidad limitada de invitados.

Sin embargo, todas estas afirmaciones fueron desmentidas por la propia Rodríguez en el programa televisivo Todo un Show, del cual es una de las conductoras estelares. De esta manera, se negaron todos los rumores que señalaban que Carlos Rivera ya se había casado.

“No estamos casados, no hay planes, por ahora tenemos muchos proyectos que queremos lograr. Tenemos algo tan bonito, un amor fuerte, libre, donde hay apoyo, protección y cuidado mutuo. No queremos la opinión de nadie o si están o no. Por eso no compartimos nada”, aseguró Cynthia Rodríguez en Todo un Show.

En este sentido, Cynthia Rodríguez confirmó que no volverá a hablar públicamente de su relación No hizo más comentarios al respecto más allá de los emitidos. Posteriormente, fue cuestionada sobre sus intenciones de ser madre, a lo que respondió de manera afirmativa, aunque no por el momento.

Rodríguez fue implacable al mencionar que no hablará sobre Carlos Rivera pues considera que el cantante pasa por uno de sus mejores momentos, así que no desea ponerse en la esfera pública por ese motivo. En su lugar, prefiere ser reconocida por su trabajo.