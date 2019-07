Muñoz Ledo, interesado en seguir el frente de la Cámara de Diputados

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo reconoció que le interesa y está dispuesto a reelegirse otro año al frente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Con humor y sarcasmo, el histórico líder de las izquierdas aceptó que está listo para seguir el servicio de la Patria comandando los esfuerzos de los 500 diputados que representan a los mexicanos.

“Siempre me preguntan si me gusta; a mí me gustan los helados, las mujeres hermosas, sí me gustan. Yo, lo que la Patria me reclame, yo estoy a disposición de la Patria”, contestó en entrevista.