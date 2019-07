Ricardo La Volpe reprueba derrota del Toluca

El Torneo Apertura 2019 de la Liga MX ya inició, y este domingo, los Diablos Rojos del Toluca recibieron a los Gallos Blancos de Querétaro con una sorpresiva victoria para el visitante.

De acuerdo a su entrenador Ricardo Antonio La Volpe, el Toluca estuvo lejos de su mejor nivel futbolístico, careciendo de actitud, una derrota que los hace replantear muchas cosas.

“Perdimos el hambre que se tenía en el final del torneo anterior y hoy al equipo le faltó actitud, vi un equipo que pensaba que no era el América o Cruz Azul, hoy vi frío al equipo”, dijo.

El ex entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol aseguró que están a tiempo de corregir las fallas que cometieron, pues apenas es el inicio del torneo, y en general, de la temporada 2019-2020.

“No estoy contento, ni tampoco mis jugadores, es un golpe que hay que analizarlo, son resultados que uno nunca espera, pero en el futbol si no juegas bien no hay partido fácil, hoy jugamos mal y no hay justificación”, apuntó al término del duelo disputado en el estadio Nemesio Díez.