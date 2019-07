Claudia Rivera no debe dar otros dos meses de oportunidad a secretarios que no han dado resultados

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, no debe seguir consintiendo a los integrantes de su gabinete que no han dado buenos resultados.

Lo anterior lo expuso la regidora Marta Ornelas Guerrero, quien propuso a los secretarios del Ayuntamiento de Puebla, hacer una autoevaluación para conocer si han logrado un buen trabajo.

“Que se hagan una autoevaluación y de verdad, los que no puedan y los que no hayan entregado resultados, pues se tienen que ir… hay secretarios que están trabajando como hay secretarios que no han entregado resultados”.