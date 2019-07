Los Stark regresan en la primera imagen de 'Bloodmoon', spin-off de 'Game of Thrones'

El final de Game of Thrones todavía está muy presente entre millones de fanáticos, y aun más con el récord de nominaciones en los Premios Emmy que impusieron la semana pasada.

A la par, las primeras imágenes del primer spin-off de Game of Thrones han visto la luz, titulada Bloodmoon, y que trae de vuelta a la familia más querida de Westeros, los Stark.

El piloto que prepara el canal HBO ya se está rodando, y unas primeras imágenes se han filtrado, con Naomi Watts incluida, que se perfila a ser la protagonista de esta nueva historia.

Only shortly before sunset the prop boat came out of the grotto again to go back to the production's second base in the port of Gaeta. This time the boat's crew was in costume and the banner (which might be an early Stark one?) revealed. #Bloodmoon #Gaeta pic.twitter.com/WYRFn3aJMT — GoTlike Locations (@GoTlikeLocation) 15 de julio de 2019