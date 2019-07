SRE destaca control de migración en la frontera con Guatemala

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, aseguró que el gobierno mexicano está “defendiendo” su frontera sur ante el paso desordenado de emigrantes.

En el marco de la ampliación del acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos, la subsecretaria de la Cancillería aseguró que en pasadas administraciones de gobierno se renunció a defender la frontera.

En este sentido, el gobierno federal está tomando nuevamente “el control” para garantizar el paso de los migrantes de manera “ordenada, segura y regular”.

“El problema de la migración es un problema exacerbado en el país, es un problema que nos demanda primero, desde mi punto de vista, una defensa soberna del país, de sus fronteras, porque México no tiene por qué renunciar a su frontera sur como lo hemos hecho en el pasado, pero también nos demanda la misma agenda el cumplimiento y la observancia de los derechos humanos de los migrantes ”, dijo.

La funcionaria federal encabezó el foro “La agenda global de desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU en México: energía, movilidad y cambio climático”, junto a legisladores y otros actores internacionales.

Al término del evento, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, criticó que, en la práctica, México está actuando como tercer país seguro, y agregó que con la ayuda de la Guardia Nacional se está actuando como “socios la migra” estadounidense.

“Yo no estoy en contra, no podemos estar en contra de que sea regular, de que sea ordenada, es libre, ordenada y segura ¿no? Bueno, entonces, dejemos pasar a la gente. Nosotros no podemos ser los socios de la migra o una versión de la migra mexicana”, dijo.