¿Quiénes son los nuevos actores para la cinta de Tarantino?

martes, 15 de mayo de 2018, Miguel Angel Carral

Con la confirmación de la actriz australiana Margot Robbie para lo nuevo del director Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, llegan tres nuevos histriones para sumarse a este proyecto.

De acuerdo a Deadline, los actores Burt Reynolds, Tim Roth, Kurt Russell y Michael Madsen aparecerán en Once Upon a Time in Hollywood, aunque todo parece apuntar que será en roles secundarios.