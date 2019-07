ESPECIAL: La intoxicación por alcohol, la causa de muerte de Amy Winehouse

El 23 de julio de 2011, Amy Winehouse fue encontrada muerta en su departamento de Londres, Reino Unido, después de que la Policía recibiera tres reportes sobre el fallecimiento de una mujer. Cuando entraron al lugar, encontraron a la famosa cantante sin ningún signo vital, por lo que fue declarada muerta inmediatamente.

La noticia consternó a la industria musical, ya que Winehouse era una estrella consolidada y con un talento que muchos califican de incomparable. De acuerdo con expertos en canto, sus cualidades técnicas y características particulares la ubicaban como una de las mejores voces de toda la historia.

El 23 de agosto, solo un mes después de la tragedia, la familia de Winehouse dio a conocer que no se encontraron sustancias ilegales en el cuerpo de la joven. El resultado de la autopsia, divulgado en octubre, arrojó que la causa de la muerte había sido el alcohol. La artista consumió en exceso bebidas etílicas al grado en que su cuerpo no lo soportó. No hubo combinaciones extrañas, simplemente, fue la cantidad abrumadora de alcohol lo que le provocó el colapso mortal.

¿Qué es la intoxicación por alcohol?

Se trata de una intoxicación corporal causada por la ingesta de grandes cantidades de alcohol en poco tiempo, lo que deriva en que los niveles etílicos de la sangre alcancen cifras muy riesgosas. Cuando esto sucede, áreas esenciales del cerebro como las que controlan la respiración, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal pueden dejar de funcionar, lo que deriva en la muerte en cuestión de segundos o minutos.



Pixabay

Síntomas de intoxicación por alcohol

En general, el cuerpo responde a la intoxicación por alcohol de diferentes formas; por ejemplo, es frecuente que las personas no le den importancia a los vómitos cuando se ingirieron bebidas alcohólicas, pero esto es una clara señal de que el organismo está rechazando la sustancia.

Entre los síntomas que apuntan a una intoxicación por alcohol se encuentran periodos de confusión, vómitos, convulsiones, respiración lenta o irregular, piel azulada o pálida, temperatura corporal baja y desmayos.

¿Cuánto tiempo tarda en presentarse una intoxicación por alcohol?

A diferencia de los alimentos, que pueden tardar algunas horas en digerirse, el organismo es capaz de absorber el alcohol con rapidez; lo peor del caso, es que no demora el mismo tiempo en eliminarlo, sino que requiere de más tiempo. Asimismo, el hígado se encarga de metabolizar la mayor parte del alcohol consumido.



Pixabay

Los factores de riesgo

Existen algunos factores que pueden aumentar o disminuir las posibilidades de sufrir una intoxicación por alcohol como lo son el peso y la contextura, la ingesta reciente de alimentos, la combinación de la bebida con alguna droga y el nivel de tolerancia propio de cada persona.

¿Qué le pasa al organismo en una severa intoxicación por alcohol?

La ingesta de bebidas alcohólicas en exceso puede producir vómitos y aumenta el riesgo de ahogamiento, además de que existe la posibilidad de que se interrumpa la respiración. Expulsar el alcohol consumido mediante el vómito también conduce a casos de deshidratación, que a su vez derivan en presión arterial peligrosamente baja y frecuencia cardíaca acelerada.

Una persona intoxicada puede sufrir convulsiones debido al bajo nivel de azúcar en la sangre, además de que su temperatura corporal bajaría a niveles tan extremos como para entrar en un paro cardíaco.

Si se sobrevive a una intoxicación por alcohol, los médicos deberán evaluar que no haya daño cerebral, sobre todo, si se presentaron convulsiones o pérdida del conocimiento.



Pixabay

La prevención

El consumo de alcohol debe darse de forma moderada y no hacerse con el estómago vacío, ya que los alimentos ayudan a la absorción del alcohol en cantidades controladas. Es importante asumir que, sin importar cuánto hayamos comido, la ingesta excesiva de bebidas etílicas puede terminar en un caso de intoxicación.

En el caso de los padres de familia, la comunicación y supervisión de los hijos adolescentes es fundamental, ya que los estudios demuestran que los jóvenes comienzan a ingerir bebidas de forma descontrolada a una edad cada vez más temprana.

Toma en cuenta que el consumo excesivo de alcohol puede terminar en una enfermedad hepática, daño al páncreas, problemas del corazón, complicaciones de la diabetes, alteraciones en la actividad sexual y deficiencias visuales, sin dejar de lado las complicaciones neurológicas, el aumento de riesgo de padecer cáncer y, por supuesto, la muerte.