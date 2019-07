Solalinde exige mayor contundencia a Marcelo Ebrard

Alejandro Solalinde, sacerdote y activista mexicano, no está de acuerdo con la forma en la que el Gobierno Federal ha encarado las conversaciones con Estados Unidos sobre la posibilidad de que México se vuelva tercer país seguro.

El luchador social consideró que la administración de Andrés Manuel López Obrador debe mostrar mayor firmeza y contundencia en las mesas de diálogo, especialmente, sobre este punto. Dijo que él nunca estará favor de que se aprueben este tipo de medidas, las cuales solo afectan a la comunidad migrante.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Solalinde denunció “falta de contundencia” en el debate permanente que se tiene con el gobierno de Donald Trump. En caso de que se nombrara a México tercer país seguro, albergaría a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos hasta que se resuelva el proceso en el país vecino.

“¿Hasta cuándo va a decirse un No definitivo respeto a que no pueda ser un tercer país seguro? No lo sabemos”, cuestionó.