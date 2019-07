Ajax presenta con orgullo a Edson Álvarez

El Ajax de Holanda tiene depositada su confianza en Edson Álvarez, uno de los futbolistas que está llamado a ser el máximo referente de la defensa del Tricolor durante los próximos años; pero no solo eso, sino que también se espera que logre brillar en Europa debido a su excelsa calidad y buena técnica con el balón en los pies.

Su nuevo club lo presentó este lunes de forma oficial a través de sus redes sociales, revelando el momento preciso en el que se llevó a cabo la firma de contrato. El mexicano signó los documentos que lo ligan al club por cinco años y que concretan la operación de 15 millones de euros en favor de las Águilas del América.

En el comunicado, el Ajax detalló los montos de la operación y otros detalles del acuerdo firmado por ambas partes.

