QUÉPASA: Dos niñas presionan a McDonald's para reducir plástico de sus 'cajitas felices'

Las pequeñas Ella y Caitlin McEwan decidieron alzar la voz contra el uso del plástico en algunas de las franquicias más conocidas a nivel mundial, entre ellas, McDonald’s, aunque la petición que ya cobró popularidad en varios países del mundo también incluye a otras empresas de alimentos como Burguer King.

Las dos hermanas decidieron lanzar una petición a través de la conocida plataforma change.org para que el gigante de la comida rápida eliminara o redujera de forma significativa el uso de plástico para la fabricación de los juguetes que regalan en la famosa “cajita feliz”.

Las niñas conmovieron a varias personas por su esfuerzo en favor del medio ambiente, recordando que son las nuevas generaciones las que podrían enfrentarse a un escenario todavía más hostil por el cambio climático y la escasez de recursos tan básicos como el agua.

McDonald’s respondió a través de una carta al llamado de las pequeñas. Esto fue lo que dijo la multinacional de comida rápida.

Pese a que se trata de un avance importante, existen varios ambientalistas que reprocharon a McDonald’s por no tomar una decisión más radical y suspender totalmente el uso del plástico en los juguetes entregados.

Last night, we featured on ‘War on Plastics’, we'd like to apologise wholeheartedly to Ella & Caitlin. It shouldn’t have taken a TV show for us to respond properly. We've issued a personal apology to the girls & have invited them in to discuss their concerns with us. — McDonald's UK (@McDonaldsUK) June 25, 2019