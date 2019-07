Estados Unidos impone su voluntad con "terrorismo económico": Irán

Javad Zarif, canciller de Irán, no aguantó más y explotó contra Estados Unidos durante una Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países no Alineados, un evento que se llevó a cabo durante el fin de semana en la ciudad capital de Caracas, Venezuela.

Durante su intervención, el alto representante de Irán criticó la postura que adopta Estados Unidos contra todos aquellos países que no comparten su forma de entender el mundo. Recalcó que Washington muestra su rostro más hostil cuando un país se atreve a cuestionar sus acciones y va en contra de sus intereses.

Zarif fue más lejos al afirmar que las sanciones comerciales y económicas que implementa Estados Unidos pueden considerarse una forma de terrorismo.

El representante de Irán dejó claro que su país no desea que se desate una guerra frontal contra Estados Unidos, sin embargo, precisó que este escenario figura entre las posibilidades si el gobierno de Donald Trump no ordena, en el corto plazo, levantar las sanciones contra la República Islámica.

De la misma manera, el mandatario Hasán Rohani afirmó el pasado 14 de julio que su administración está dispuesta a iniciar un proceso de diálogo, siempre y cuando, se respeten lo establecido en el acuerdo nuclear signado en 2015 con las potencias internacionales.

Today at NAM mtg on sanctions I said, "Terrorism is use of violence & intimidation against civilians in pursuit of political aims."



The US is thus engaged in #EconomicTerrorism. It cannot be called “sanctions”, as they're not designed to enforce laws. They in fact violate law. pic.twitter.com/NaajhwOtf4 — Javad Zarif (@JZarif) July 21, 2019