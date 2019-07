Graduación de la Generación 2014 - 2019 de la Escuela Libre de Derecho de Puebla

Se realizó la Ceremonia de Graduación de la Dirección de Licenciatura de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP) en la que se entregaron reconocimientos a los alumnos de la Generación 2014 – 2019.

La alumna Sandi Roxana Barrales Rodríguez, egresada y representante de la Generación, expuso: “sé que tenemos muchos sentimientos encontrados y en especial una enorme alegría y satisfacción por haber concluido nuestra formación académica, este acto solemne marca su fin, pero también representa el inicio de una nueva etapa, el comienzo de nuestra carrera profesional”.

“En primer lugar quiero agradecer a Dios porque nos ha permitido llegar hasta estos momentos, porque en todo momento de nuestra carrera nos dio la fortaleza para lograrlo. También quiero agradecer a todos los maestros que han sido un pilar fundamental para este logro, porque desde el primer año, nos exigieron dar lo mejor de nosotros en todos los aspectos para lograr ser los mejores abogados, siempre nos motivaron y nos alentaron a seguir adelante y nos brindaron la oportunidad de ser parte de grandes proyectos”.

El Lic. Jorge Jiménez Alonso, docente representante de la Academia de Profesores, expuso que la preparación que tienen como egresados, es la mejor arma para lograr la conquista de sus sueños. “Trabajo que no les haga feliz, no sirve, no todo es dinero en la vida jóvenes”.

El Lic. Gerardo Tejeda Foncerrada, Presidente Ejecutivo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, reiteró el compromiso de la Institución con la excelencia académica y para mantener el prestigio.

“Ustedes estudiaron el doble que cualquier otro graduado de cualquier otro programa académico de la región, nosotros tenemos 600 créditos, 52 materias y más de nueve mil horas efectivas de conducción académica, así se construye el prestigio”. “Somos verdaderamente valorados, justamente por esa excelencia académica y por ese agresivo plan de estudios que hasta la fecha hace la diferencia, siéntanse orgullosos de pertenecer a un gremio de abogados egresados con un alto grado de rendimiento, no bajaremos la guardia”.

Además, reconoció el apoyo de los padres de familia. “Hoy en especial, quiero agradecer a los padres de familia. Jóvenes, reconozcan a sus padres por el gran esfuerzo que hicieron, por anteponer ante cualquier otro tipo de intereses el estudio para ustedes, la mejor inversión que le podemos dar a nuestros hijos es la educación, se los reconozco y valoro”.

El Mtro. J. Alejandro Ramírez Guyot, Director General de la ELDP, subrayó que la sociedad espera mucho de ellos, ya que son parte de una pequeña élite profesionista del país. “Solamente el 38% de las personas que están entre 25 y 68 años de edad tienen un título profesional en México”.

Asimismo, resaltó la presencia en el evento del C. Peter Stephens, representante de The Washington Center, institución con la que se firmó un convenio que permitirá impulsar los intercambios internacionales.

“The Washington Center es una institución creada por iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, opera con fondos públicos y gestiona visas de estudiantes y de trabajadores temporales de todo el mundo. Hace más de 30 años fue fundada y era solamente para los estudiantes universitarios de ese país, desde hace más de 15 años decidieron aceptar a los estudiantes internacionales de algunas universidades, nos han escogido a nosotros en Derecho de la ciudad de Puebla”. “Va a promover cursos, coloquios y programas tanto de verano como pasantías de casi un semestre en Washington, en oficinas del gobierno, con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), con empresas públicas y privadas y con organismos no gubernamentales”, precisó.

Finalmente, el Lic. Roberto Mendoza Zarate, Director de Licenciatura, exhortó a los estudiantes a trascender y dejar huella, más allá de las comodidades y la certidumbre de una vida con privilegios.

Hacer hasta lo imposible para mantenerse trabajando, siempre mejorando, leyendo más, soñando, estableciendo metas y alcanzándolas, tomando decisiones que para los estudiantes sean pequeños pasos, pero un gran salto para la humanidad.