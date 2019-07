La Volpe critica a sus jugadores tras derrota ante Querétaro

El argentino Ricardo Antonio La Volpe no se tocó el corazón para criticar el terrible partido que dieron los Diablos Rojos frente al Querétaro. El bigotón reconoció que su equipo no tuvo buen ritmo de juego y estuvo muy por debajo en intensidad de lo que esperaba para el arranque del Apertura 2019.

Después del encuentro, las declaraciones del exseleccionador del Tricolor fueron contundentes sobre el análisis del partido.

“Perdimos el hambre que se tenía en la final del torneo anterior y hoy el equipo le faltó actitud, vi un equipo que pensaba que no era el América o Cruz Azul , hoy vi frío al equipo”, sentenció ante los medios de comunicación.

Sin embargo, La Volpe recordó que se trata del primer encuentro y que están a tiempo de despertar para no rezagarse en el arranque del torneo, por lo que tratará el aspecto mental y emocional para que sus pupilos salgan a matarse en el terreno de juego.

“No estoy contento, ni tampoco mis jugadores, es un golpe que hay que analizarlo, son resultados que uno nunca espera, pero en el futbol si no juegas bien no hay partido fácil. Hoy jugamos mal y no hay justificación”, agregó, visiblemente afectado en el terreno de lo anímico tras una presentación desastrosa en el Nemesio Díez.