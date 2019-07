'Son débiles e inestables', Trump vuelve a denigrar a legisladoras

El presidente estadounidense, Donald Trump, se lanzó nuevamente con descalificaciones y agresiones contra cuatro legisladoras demócratas, a quienes describió como mujeres “débiles e inestables”; incluso, las convocó a disculparse con todo el país por los agravios cometidos.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mostró su coraje contra congresistas del Partido Demócrata que se le han plantado con fuertes críticas, además de cuestionar con fuerza sus programas de gobierno.

Entre ellas, se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Trlaib, a quienes también acusó de no tener ningún sentimiento de amor hacia Estados Unidos.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019