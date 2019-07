Es probable que bajen los precios de la luz y gasolinas: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó es fin de semana con su gira por el interior de la República para conocer el estado en el que se encuentran los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En esta ocasión, tocó el turno a la comunidad de Huejutla de Reyes, estado de Hidalgo.

Desde dicho municipio, López Obrador informó que su administración está comprometida a no incrementar los costos de la gasolina ni de la energía eléctrica; incluso, el mandatario abrió la posibilidad de que baje el costo de los energéticos con la estrategia desplegada por el Gobierno Federal.

En el marco de su visita al Hospital Rural Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, Obrador recalcó que las finanzas del país están sanas; afirmó que no se trata de un simple discurso, sino que es algo demostrable porque el peso es la moneda que más se ha fortalecido en lo que va del año.

El titular del Ejecutivo Federal recalcó que el camino mas corto y el único a largo plazo para impulsar el progreso de México implica un combate sin cuartel contra la corrupción. Señaló que su administración tiene el firme compromiso de acabar con los lujos y no permitir la impunidad como en los sexenios anteriores.

“Está dando resultados, no estamos aumentando ni creando impuestos, no se está endeudando al país, al contrario, estamos bajando la deuda. No hay gasolinazos, estoy cumpliendo el compromiso de que no iban a aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, y voy a cumplir hasta el final de mi gobierno, y es posible que una vez que rescatemos los sectores petrolero y eléctrico, hasta bajemos los precios”, dijo ante la multitud.