Estados Unidos destaca los operativos de México contra la migración ilegal

El Gobierno estadounidense envió un agradecimiento explícito a las autoridades de México por los esfuerzos realizados para detener la migración ilegal; afirmó que el trabajo de las fuerzas de seguridad y de carácter migratorio están rindiendo frutos tangibles, ya que ha bajado de forma significativa la cantidad de indocumentados que arriban a la frontera norte.

El Departamento de Estado del país vecino emitió un comunicado para destacar el encuentro que sostuvo el secretario Mike Pompeo con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la Ciudad de México.

En el texto, el Gobierno de Estados Unidos detalló que Pompeo y Ebrard dialogaron sobre la situación en la frontera sur y el cumplimiento de los acuerdos migratorios que se pactaron a inicios de junio.

La vocera Morgan Ortagus comentó que Pompeo le externó a Ebrard el agradecimiento de su gobierno por respetar las bases del acuerdo que impidió que Estados Unidos gravara las importaciones mexicanas con aranceles de cinco por ciento.

Por su parte, el propio Mike Pompeo dedicó un tuit para reiterar que existe una buena relación entre las dos naciones y que la cooperación es el único camino para la superación de los diferentes obstáculos.

The U.S. and #Mexico share so much more than a border. In our meeting, @M_Ebrard and I reaffirmed our shared democratic values and cultural ties. Mexico is one of our most important partners to increase prosperity and security for our countries and the region. #JuntosProsperamos pic.twitter.com/bEyYfB0T3j — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2019