QUÉPASA: 'La casa de papel' vuelve locos a los fans ¿cuándo llegará la Temporada 4?

El estreno de la Temporada 3 de La casa de papel se convirtió en todo un fenómeno en México, así como en otros países de habla hispana. No es para menos, los críticos aseguran que se trata de una de las mejores series en idioma español que se han realizado en los últimos años y los fans coinciden sin dudarlo.

La nueva temporada llegó al catálogo de Netflix el pasado viernes 19 de julio, pero solo bastaron unos cuantos días para que los verdaderos seguidores de esta serie la devoraran con gran entusiasmo. Su componente adictivo impulsa a ver capítulo tras capítulo, ya que cada episodio es una marejada de emociones.

Solo fueron ocho episodios, ahora con una trama completamente diferente al plan perfecto del Profesor para el atraco del siglo. Los personajes disfrutan de sus fortunas, pero un suceso llega a cambiarlo todo.

La buena noticia es que La casa de papel está en pleno rodaje de su Temporada 4, por lo que esta debería llegar el próximo año. La ficción de Álex Pina no termina con los sucesos de los últimos capítulos, sino que todavía tiene mucho que contar sobre el futuro de los personajes.

Es un hecho que los nuevos capítulos llegarán en 2020, ya que se antoja complicado que sea estrenada para finales del año en curso. En el mejor de los casos, llegaría durante el primer trimestre, pero es más probable que sea lanzada en verano.

En tanto, Sexenio se dio a la tarea de recopilar las mejores reacciones en torno a la Temporada 3 de La casa de papel, por supuesto, evitando los spoilers para no arruinarles el placer de disfrutar de esta excelente producción española.

Los que dicen que no la ven porque no le llama la atención no saben lo que se están perdiendo de verdad#LaCasaDelPapel #lacasadelpapel3 pic.twitter.com/rgelv6JQiS — Anthony Simón (@fernandobartel8) July 21, 2019