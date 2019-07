Graduación en el Colegio de Puebla.

Al asistir a la graduación 2019 de 33 alumnos de maestrías y doctorados del Colegio de Puebla, el mandatario estatal refirió que la universidad, como figura académica, no es una fábrica de títulos sino una institución custodia de la educación.

“El porvenir de nuestro país radica en esencia en ese tema: en educar y preparar, porque los estudios universitarios implican necesariamente responsabilidad, no se puede traicionar a los jóvenes, no se puede traicionar la historia de la educación, no se puede traicionar al porvenir de nuestro país”.