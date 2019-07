¡Oficial! 'Avengers: Endgame' es la película más taquillera de toda la historia

Avatar parecía imbatible en la cúspide de las películas más taquilleras de la historia, pero su reinado ha terminado a manos de Avengers: Endgame. La última cinta de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) destronó al filme de James Cameron.

Este fin de semana, la película dirigida por los hermanos Russo pasó a ocupar este lugar de honor después de una estrategia inteligente de proyección en salas de cine. De ahora en adelante, deberá ser referida como la película más exitosa de toda la historia.

Kevin Feige, presidente de Marvel, anunció durante la Comic Con 2019 que Avengers: Endgame había recaudado dos mil 789 millones de dólares a nivel internacional, pero logró sumar más de 500 mil dólares durante el pasado fin de semana.

La noticia fue recibida con gran alegría por parte de los fans de la popular franquicia de cómics, quienes quedaron maravillados con el cierre de esta fantástica etapa en el cine de superhéroes.

“Muchas felicidades a los equipos de Marvel Studios y Walt Disney Studios, y gracias a los fans de todo el mundo que han ayudado a Avengers: Endgame a alcanzar este hito histórico (…) Por supuesto, aunque ha pasado una década, el impacto de Avatar de James Cameron sigue siendo igual de significativo. Los éxitos impresionantes de ambos filmes demuestran el poder de conmover a las personas y reunirlas para compartir una experiencia”, declaró el copresidente del consejo de Disney, Alan Horn.

El imperio construido por Disney queda exhibido solo con decir que siete de las diez películas más taquilleras de todos los tiempos son de su propiedad; entre ellas, están Avengers: Endgame, Avatar (por la compra de Fox), Star Wars: The Force Awakens; Avengers: Infinity War: The Avengers, Avengers: Age of Ultron y Black Panther.