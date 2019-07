QUÉPASA: El día que Uber iba a cobrar hasta 190,000 pesos por un viaje

Varios usuarios de Uber en Estados Unidos se llevaron una terrible sorpresa cuando vieron cuánto les había costado su último viaje. Seguramente, más de uno estuvo al borde del “infarto”, debido a que las cifras fueron realmente exageradas hasta llegar al punto de lo ridículo.

Un fallo técnico de la compañía ocasionó que algunos clientes terminaran con facturas hasta cien veces por encima de lo que se había presupuestado en el viaje. Por ejemplo, una mujer compartió en Twitter su historia y el susto que se llevó cuando se enteró que el servicio que debió costarle 10 dólares, algo así como 190 pesos mexicanos, terminó con una factura de hasta diez mil dólares, lo que equivale aproximadamente a 190 mil pesos.

Hey @uber , you charged my wife $9672 for a ride that was listed as $96.72, and there’s no way to get in touch with you.

Por supuesto, algunos tuvieron la ventaja de que sus bancos les enviaron alerta de fraude. Conforme fueron proliferando los casos, las llamadas a Atención al Cliente de Uber fueron subiendo como el espuma con usuarios desesperados por saber qué estaba ocurriendo y por qué habían realizado semejante cargo a sus tarjetas bancarias.

Entre los usuarios más afectados estuvieron personas de San Diego y Washington, aunque no se conoce con total certeza si también ocurrió en otras ciudades de Estados Unidos o a nivel internacional.

De acuerdo con Uber, el problema fue resuelto en cuanto se dieron cuenta de ello, pero no se entregó más información sobre el número de pasajeros que se habían visto afectados por este error.

A través de Twitter, comenzaron a salir las historias de los pasajeros afectados, como el de una usuaria cuyo viaje debió haber costado 19.05 dólares y terminó con un cobro de mil 905 dólares, lo que sobregiró la tarjeta.

A la par, los clientes afectados lamentaron que la línea de comunicación con Uber sea prácticamente nula, ya que tuvieron muchas dificultades a la hora de querer ponerse en contacto con personal de la empresa para notificarles de esta falla.

Seguramente, esta experiencia hará que algunos usuarios tomen la decisión de no vincular las tarjetas de débito a la aplicación, independientemente de que la compañía logró corregir el fallo y no realizó los cargos excesivos a sus respectivas cuentas de banco.

Among the lessons: Don’t link Uber to your debit card. That money was immediately pulled from my checking account and is still not restored. It could take more than a day for Chase to restore it. — Mark W. Smith ????‍?? (@markdubya) July 18, 2019