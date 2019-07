Yalitza Aparicio ¿víctima de violencia por ser mujer?

Yalitza Aparicio se convirtió en la vocera de la campaña Cero Violencia Contra las Mujeres, sumándose así a la iniciativa que surgió de los organizadores del Guanajuato International Film Festival (GIFF).

Quien fuera nominada al Oscar por su trabajo en Roma decidió poner su granito de arena en una causa que transforme la vida de las mujeres en el país, a fin de que sepan cómo reaccionar cuando vean violentados sus derechos.

Desde San Miguel de Allende, Yalitza envió un mensaje claro sobre la violencia contra la mujer, además de reconocer sin mayor tapujo que ella se enfrentó a un escenario hostil hacia el género femenino durante toda su vida en Oaxaca. Aceptó que todavía existen lugares donde la mujer es vista bajo miles de prejuicios.

La musa de Cuarón para la cinta que brilló el año pasado en todas las galas de premios dijo que hay comunidades donde existe la creencia que las mujeres están para quedarse en casa a cuidar a los hijos, una visión que limita mucho el pensamiento de quienes tienen aspiraciones diferentes.



Yalitza Aparicio / Instagram

“Sí me tocó sufrir violencia , hay lugares en el país y todo el mundo, donde aún se cree que por ser mujer, no eres capaz de ocupar un puesto o seguir estudiando y que solo viniste al mundo a tener hijos y quedarte en casa, tuve la gran dicha de tener unos papás que jamás permitieron que yo hiciera caso de esos comentarios”, dijo en declaraciones recogidas por la revista Quién.

Yalitza Aparicio llamó a las mujeres a luchar por sus sueños pese al ambiente de violencia y la represión que pueda existir en sus círculos más cercanos.

“Aunque sea complicado enfrentarse a esto, siempre hay que tener la cabeza en alto, hay que seguir tu instinto, quizá mucha gente piense: ‘Ya está ahí y fue fácil’, pero no, todos tenemos problemas en todo el camino que recorremos, yo me he esforzado y eso mismo pueden hacer todos los que quieran salir adelante y crecer”, añadió.