ESPECIAL: ¿Son agresivos los perros pitbull? ¡Tumbando mitos!

¿Cuántas veces hemos leído o escuchado a personas decir que los perros pitbull son agresivos? No hay duda de que esta raza es una de las que se encuentra rodeada de gran polémica y controversia; sin embargo ¿qué tanto hay de cierto en estas “acusaciones”? ¿qué tan verdaderos son estos señalamientos?

Es hora de ponerle fin a estos mitos sobre los perros pitbull, a fin de que se acaben con los prejuicios sobre dicha raza y no se siga difundiendo falsa información.



Existen muchos mitos alrededor de los pitbull / Pixabay

Los pitbull son agresivos

Falso. La mayoría de los perros no representan un peligro, pero el principal factor para su sociabilidad depende de la educación que reciban y el adiestramiento. Si bien existen razas de perros que, genéticamente, pueden tener un “temperamento” más fuerte, la educación define en gran medida su comportamiento. La agresividad y peligrosidad no es característica de una raza de perro en particular, sino de la educación y el trato que hayan recibido.

Cuando un pitbull muerde, sus mandíbulas se “bloquean”

Más absurdo que nada. Física o anatómicamente, no existe ningún mecanismo parecido. Esto quiere decir que no hay nada diferente en la mordida de un chihuahua que en la de un pitbull, a excepción de la fuerza, pero no hay semejante mecanismo de “bloqueo” que impida que los pitbull abran y cierren sus mandíbulas.

Cerebro del pitbull no cabe en su cráneo

Otro mito que no tiene razón de ser es que el cerebro del pitbull crece más allá de las dimensiones de su cráneo, lo que, supuestamente, los vuelve agresivos. Otra falsedad salvaje. Por cierto, esto no aplica tampoco para los dóberman, otra de las razas que se ha visto afectada por la difusión de esta información. Si esto fuera cierto, el perro moriría por el daño cerebral.



Los pitbull no son agresivos, depende de la educación que reciban

¿Una mordida de 112.49 kilogramos/fuerza por centímetro cuadrado?

Seguimos con las mentiras. Para darnos una idea, ni siquiera la mordida de los leones, hienas o tigres alcanza esta dimensión. El promedio de la fuerza de la mordida de los perros es de 24.6 kg/fuerza por centímetro cuadrado, y el pitbull ni siquiera figura como la raza con la mordida con mayor fuerza.

Un pitbull puede actuar de forma impredecible

Otro de los rumores que contribuyen a alimentar el temor hacia estos perros. No, no hay diferencia entre la forma de reaccionar de un pitbull estresado a la de otra raza. Es sumamente extraño que ataquen sin motivo y, de nueva cuenta, el factor determinante es la educación que hayan recibido a lo largo de su vida.

Un pitbull está incapacitado a convivir con humanos sin riesgo

Mentira. Incluso los pitbull o de otra raza que sean ocupados para tareas de caza en algunas regiones del mundo, son capaces de distinguir entre los animales de presa y los seres humanos. Es similar a los perros que son ocupados para cuidar rebaños en algunos países; a pesar de que se comportan agresivos ante un depredador que amenaza el rebaño, conviven de manera pacífica con ovejas y humanos.

Con información de www.expertoanimal.com