Audición de Robert Downey Jr. para 'Iron Man' se hará pública

Escasos 6 millones de dólares separan a Avengers: Endgame (2019) de Avatar (2009) como la cinta más taquillera de la historia, una proeza que se anticipa virtualmente imposible debido a que en cuestión de días se pondrá a la venta su formato casero.

Desde el estreno de la película el pasado 26 de abril, Marvel confirmó que Avengers: Endgame tendría horas de material extendido en su versión casera, desde escenas eliminadas, pasando por detrás de cámaras y finalizando por minutos de material adicional que extienda su trama.

Recientemente, el sitio de adquisición de boletaje de cine Fandango compartió un video donde confirma una de las características especiales incluidas en esta versión de Avengers: Endgame, se trata de la audición realizada por Robert Downey Jr. para la primera cinta de Iron Man (2008).

What's the number of love you would give for Robert Downey Jr's decade-long performance as #IronMan? Watch his audition tape before he landed the iconic role! #AvengersEndgame can be pre-ordered to own now! Available July 30 on digital via FandangoNOW: https://t.co/PXAquXLuFa pic.twitter.com/eBoGC3szuy — Fandango (@Fandango) 16 de julio de 2019