Quentin Tarantino asegura su versión de 'Star Trek' con clasificación R

A solo una semana de distancia para el estreno de Once Upon a Time in Hollywood (2019), la novena cinta de Quentin Tarantino, el cineasta originario de Tennessee se encuentra en plena labor promocional.

De esta manera llegó a ser entrevistado por el medio especializado Deadline donde fue cuestionado explícitamente sobre los supuestos rumores que lo colocaban como el próximo director de una película de Star Trek.

Ante tal cuestionamiento, Quentin Tarantino rompió el silencio y finalmente esclareció su vinculación con la serie de ciencia ficción. El director aseguró que tiene un libreto listo para ser filmado desde hace años, mismo que definió como una Pulp Fiction (1994) en el espacio.

“Antes de que J. J. Abrams supiese sobre mi idea, él aceptaba que la película tuviera una calificación R. Por ello, estoy molesto con Simon Pegg porque no tiene idea sobre el proyecto y se comporta como si supiera mucho. Lo último que me dijo fue: Mira, no va a ser Pulp Fiction en el espacio. Y yo le respondí: ¡Sí, lo es!”, mencionó Tarantino en entrevista.

Aunque se expresó tendidamente al respecto, Tarantino no definió si su proyecto de Star Trek se convertirá en su décimo filme. Por el momento, la cuarta película de la nueva saga está en una pausa indefinida, así que el involucramiento del director de Once Upon a Time in Hollywood le brindaría un importante impulso para su reactivación.

Aunque existe otro rumor que indica que Quentin Tarantino se retiraría si es que a Once Upon a Time in Hollywood, cinta que se estrena el próximo 26 de julio, le va bien con la crítica especializada y la taquilla. Si este fuera el caso, el libreto escrito por el cineasta aún podría ser utilizado.